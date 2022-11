Cabral: “Sto prendendo gusto a far gol, li ho sempre fatti in carriera. I tifosi mi danno fiducia”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina su Tik Tok, Arthur Cabral, in rete anche ieri nella trasferta di Riga, ha così parlato del suo momento di forma: “Ci sto prendendo gusto a far gol, adesso vengo da tre reti con Inter, Spezia e Riga. Sono stato sempre positivo in questi mesi ma ora sono più felice perché ho ricominciato a segnare: nella mia vita ho fatto sempre gol, è questo ciò che so fare. Segnare aiuta tanto un attaccante come me. Non mi interessa come segnare, l’importante è continuare a farlo”.

EUROPA “Per quanto riguarda il cammino europeo, sappiamo che adesso giocheremo contro una grande squadra che ha fatto l’Europa League ma ora sappiamo di essere una grande squadra. Io credo che giocheremo contro il Ludogorets.

SPEZIA “Una sensazione bellissima, sono entrato a venti dalla fine, ho preso una botta fortissima in un contrasto e poi ho segnato il gol decisivo. Un bel giorno. Avevo tantissima voglia di far gol e di vincere la partita. Quando si vince così, all’ultimo minuto, è bellissimo”.

RAPPORTO CON I COMPAGNI “Con Kouamé ho un bellissimo rapporto, parla anche un po’ di portoghese. Ma in generale abbiamo una ottima relazione tra tutti: anche con Jovic, siamo molto uniti”.

RAPPORTO TIFOSI “Il mio rapporto coi tifosi viola è bellissimo: mi danno tanta fiducia quando mi incontrano mi danno tantissima fiducia. La città è bellissima e quando non sono a casa a giocare alla playstation esco spesso, soprattutto con Igor. Adesso abbiamo tre partite difficili però vogliamo fare tanti punti”.