Nico Gonzalez e Sottil assenti anche contro la Sampdoria. L’argentino ha paura di perdere il mondiale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in vista della partita contro la Sampdoria in programma domenica a Genova alle ore 15, il tecnico viola Vincenzo Italiano dovrà quasi certamente fare a meno di Nico Gonzalez e Sottil. Sul primo c’è un fastidio muscolare su cui il giocatore non vuole forzare per paura di perdere il mondiale, per quanto riguarda Sottil invece, il club fa sapere che il classe 99 non si allena per via di un problema alla schiena. Un giocatore invece che dovrebbe tornare a disposizione è certamente Amrabat dopo il riposo contro il Riga (il marocchino non è stato nemmeno convocato)

