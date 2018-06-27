A breve si saprà se verrà costruito il nuovo stadio. Progetto entro il 31/12 o salta tutto
Il comune ha confermato la procedura di interesse pubblico per costruire lo stadio nell'area Mercafir. La Fiorentina ha ottenuto una proroga per presentare il progetto definitivo entro il 31/12/2018....
Il comune ha confermato la procedura di interesse pubblico per costruire lo stadio nell'area Mercafir. La Fiorentina ha ottenuto una proroga per presentare il progetto definitivo entro il 31/12/2018. Non ci saranno ulteriori proroghe, anzi come ricorda Nardella questa è l'ultima possibilità che il come offre alla Fiorentina: “Confido nella concretizzazione di questo impegno da parte della proprietà perché abbiamo grande fiducia e rispetto nelle capacità imprenditoriali e nella correttezza della famiglia Della Valle“.
Nei prossimi mesi dunque conosceremo il futuro del nuovo stadio, se si farà oppure se è destinato a rimanere un perenne sogno.