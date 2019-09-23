Nardella: "Il nuovo stadio si può fare entro quattro anni e mezzo. La variante è già fatta"

Queste alcune parole del sindaco di Firenze Nardella: “Ho già detto in maniera molto chiara, e lo potrò dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare lo stadio nell’ambito di quattro...

Queste alcune parole del sindaco di Firenze Nardella: “Ho già detto in maniera molto chiara, e lo potrò dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare lo stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo. È un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la Mercafir dov’è, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le attività a nord così da liberare l’area. Aggiungo che noi abbiamo già fatto la variante urbanistica, non c’è nessuna altra area nell’area metropolitana dove sia già stata fatta una variante urbanistica per insediare lì lo stadio. Ho già detto che per noi del restyling del ‘Franchi’ rimane un obiettivo quindi o che lo faccia la Fiorentina o che lo faccia il Comune, comunque quello stadio è uno stadio che deve continuare ad avere una vita e deve essere opportunamente protetto. Nel caso in cui lo dovesse fare il comune ho già detto che noi punteremo a riportare il ‘Franchi’ alla sua origine di stadio di atletica perché Nervi lo aveva costruito come uno stadio di atletica, cosa che ci può anche servire per candidarci a competizioni sportive internazionali come gli europei di atletica o le Olimpiadi del 2032”

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