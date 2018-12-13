Il M5S affossa il piano per la nuova pista di Peretola. Salta anche il progetto stadio?

Per Peretola arrivano brutte notizie perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di affossare il vecchio Masterplan che prevedeva l’ampliamento dello scalo fiorentino, con la realizzazione della pista para...

Per Peretola arrivano brutte notizie perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di affossare il vecchio Masterplan che prevedeva l’ampliamento dello scalo fiorentino, con la realizzazione della pista parallela all’autostrada e tutto quello che ne consegue. A dirlo è stato il capogruppo dell’M5S in consiglio regionale, Giacomo Giannarelli: “Rifaremo il piano nazionale degli aeroporti. Quello esistente non funziona. Pisa sarà lo scalo strategico della Toscana e renderemo sicuro quello di Firenze”. Notizia che certamente non ha preso bene il sindaco Dario Nardella che ha commentato la vicenda così: “La nostra città non tollererà mai di farsi mettere i piedi in testa, La nostra è una città forte, unita, in gioco c’è il futuro della nostra comunità. Certi partiti dovrebbero farsi un esame di coscienza”.

Grave inghippo dunque per il progetto stadio che è legata in maniera parallela alla realizzazione della nuovo pista aeroportuale