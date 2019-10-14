Fiorentina, una foto che farà discutere. Giani insieme ai sindaci di Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio

Ha fatto scalpore in città la foto che il consigliere regionale Giani ha pubblicato sui suoi profili social. Insieme al consigliere troviamo nella foto il Sindaco di Campi Bisenzio Fossi e quello di B...

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2019 11:39

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