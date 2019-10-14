Fiorentina, una foto che farà discutere. Giani insieme ai sindaci di Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio
Ha fatto scalpore in città la foto che il consigliere regionale Giani ha pubblicato sui suoi profili social. Insieme al consigliere troviamo nella foto il Sindaco di Campi Bisenzio Fossi e quello di B...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 11:39
Ha fatto scalpore in città la foto che il consigliere regionale Giani ha pubblicato sui suoi profili social. Insieme al consigliere troviamo nella foto il Sindaco di Campi Bisenzio Fossi e quello di Bagno a Ripoli Casini dove è stata ufficializzata la costruzione del nuovo centro sportivo. Una coincidenza oppure qualcosa si smuove per il nuovo stadio?