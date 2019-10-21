Il sindaco Nardella sullo stadio: "Incontrerò a breve Commisso, stiamo andando avanti molto determinati"

“Stiamo andando avanti, siamo molto determinati e molto tranquilli sul nuovo stadio della Fiorentina". Il Sindaco

Al margine di un convegno svoltosi quest'oggi al teatro 'La Compagnia' di Firenze, riportiamo le parole del sindaco fiorentino Nardella raccolte da Repubblica.it, sul nuovo stadio della Fiorentina:

"Stiamo andando avanti, siamo molto determinati e tanto tranquilli. Io incontrerò Commisso assai presto. Credo sarà uno dei primi incontri che il patron della Fiorentina farà proprio per consolidare questo lavoro che ormai sta andando avanti già da molte settimane, per il nuovo stadio della Fiorentina".