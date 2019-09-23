Stadio, ecco il piano per non traslocare a campi. Commisso lo vorrebbe a Firenze, il motivo...

Questa mattina su Repubblica non si parla solo del pareggio di ieri infatti, si torna a parlare del nuovo progetto legato al nuovo stadio. Gli americani non sono stati certo entusiasti del mancato rin...

Questa mattina su Repubblica non si parla solo del pareggio di ieri infatti, si torna a parlare del nuovo progetto legato al nuovo stadio. Gli americani non sono stati certo entusiasti del mancato rinnovamento del Franchi, anche perché una bocciatura di un progetto moderno di lavoro, non apre automaticamente le porte ad una struttura completamente nuova nell’area Mercafir. Commisso chiede chiarezza, entro un mese vuole un progetto definitivo. Joe Barone addirittura si sarebbe sfogato con il suo entourage chiedendosi come fosse possibile che nessuno nei tanti anni precedenti sia stato in grado di regalare a Firenze un nuovo stadio. Adesso si aspetterà sviluppi entro un mese, altrimenti verranno prese in ipotesi altre opzioni.

E intanto avanza l’ipotesi Campi Bisenzio: il progetto c’è e nei prossimi giorni arriveranno nuovi sopralluoghi. Ciò che non convince Commisso e Barone è però il fatto che lo stadio sorgerebbe fuori Firenze, mentre per loro sarebbe una struttura centrale per il contatto diretto con la città, per attirare i turisti e poter finalmente aumentare il fatturato. Insomma, alzare l’asticella: e ora c’è un mese di tempo.