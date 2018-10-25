Nardella annuncia: "Ho parlato con la famiglia Della Valle. Sono ottimista per lo stadio"

Ad Italpress a margine di una conferenza, ha parlato del nuovo stadio, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Questo un estratto delle sue parole: "I termini li conoscete (31 dicembre 2018) e dopo aver...

Ad Italpress a margine di una conferenza, ha parlato del nuovo stadio, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Questo un estratto delle sue parole: "I termini li conoscete (31 dicembre 2018) e dopo aver parlato con la proprietà sono più ottimista di prima. Mi sono sentito ieri con Diego Della Valle e domenica ho parlato con Andrea Della Valle, in occasione della partita col Cagliari. Andiamo avanti sulla progettazione, non appena ci saranno elementi nuovi non faremo mancare qualunque informazione".