Nuovo stadio, Commisso lo vuole pronto in pochissimo tempo. La capienza sarà superiore ai 40mila

Secondo quello che riporta La Nazione, nel suo tour di Firenze, Rocco Commisso ha fatto tappa anche alla Mercafir. “È questo lo spazio dove nascerà il nuovo stadio?”, ha chiesto il tycoon italoamerica...

Secondo quello che riporta La Nazione, nel suo tour di Firenze, Rocco Commisso ha fatto tappa anche alla Mercafir. “È questo lo spazio dove nascerà il nuovo stadio?”, ha chiesto il tycoon italoamericano indicando lo stabilimento del centro alimentare polivalente di Novoli. Martedì scorso, gli avevano illustrato il progetto di cui si è mostrato entusiasta. “Voglio cominciare subito – ha detto a Milano – Altrimenti possiamo farlo da un’altra parte, perché il nuovo stadio dobbiamo averlo presto. C’è il grande spazio vuoto di Castello e il nuovo proprietario della Fiorentina ha chiesto: “Perché non possiamo farlo qui?”. Sul giornale fiorentino si legge anche che lo stadio da 40mila posti gli va addirittura stretto e vorrebbe farne di più