Barone: "Contento per come sta lavorando il Comune. Aggiorno continuamente Rocco"

Joe Barone ha parlato ai cronisti presenti a Palazzo Vecchio, dove si trovava per celebrare Sassoli presidente del Parlamento europeo e tifoso viola: “Stiamo lavorando abbastanza bene con il Comune di...

Joe Barone ha parlato ai cronisti presenti a Palazzo Vecchio, dove si trovava per celebrare Sassoli presidente del Parlamento europeo e tifoso viola: “Stiamo lavorando abbastanza bene con il Comune di Firenze, hanno fatto un passo molto importante. Voglio fare i complimenti a Nardella per lo splendido lavoro. Sarò presente ogni settimana alla task force per continuare a lavorare ai vari step e arrivare al punto. Aggiorno il presidente tutti i giorni. Mercafir scelta definitiva? Stiamo lavorando, non voglio entrare sul discorso delle scelte definitive, siamo ad un punto molto avanzato e sia io che Rocco Commisso siamo molto contenti per il lavoro che il Comune di Firenze sta svolgendo. I tifosi lo meritano e sono molto contento che in 1000 seguiranno la squadra lunedì a Brescia".