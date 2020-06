Fuori dal Centro Sportivo, ha parlato il dirigente viola Joe Barone ai giornalisti presenti:” Commisso ha voglia di tornare? Tanta, tanta voglia. Penso che Rocco arriverà presto. Sul mercato?

Stiamo lavorando valutando le tante opportunità. Ma ancora non sappiamo che mercato sarà, Daniele sta lavorando. Novita sullo stadio? Ridolfi e Cascine sono cose di cui la Fiorentina non è al corrente, non so da dove vengano fuori queste notizie. Stiamo aspettando il decreto tenendo conto dell’opzione che abbiamo a Campi Bisenzio. Per la Fiorentina è importante che ci sia un processo veloce per realizzare lo stadio: abbiamo già perso un anno di lavoro e non è accettabile che il popolo viola non abbia una struttura a livello europeo. Vogliamo arrivare ad una decisione il più presto possibile, vediamo chi ci arriva prima. Ci vogliono progetti seri e concreti, non come abbiamo visto alla Mercafir. Campi è una cosa molto reale”