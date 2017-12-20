Corriere Fiorentino: Stadio, dopo Natale meeting tra Comune e Fiorentina. Il rinvio…

Sul Corriere Fiorentino si parla della questione Nuovo Stadio. E’ probabile che ci sia un incontro tra il Comune e la Fiorentina subito dopo Natale per discutere la proroga per la presentazione del pr...

Sul Corriere Fiorentino si parla della questione Nuovo Stadio. E’ probabile che ci sia un incontro tra il Comune e la Fiorentina subito dopo Natale per discutere la proroga per la presentazione del progetto finale, come emerso dal cda di lunedì. Stando alle indiscrezioni il progetto definitivo viola (complici le incertezze sui tempi della burocrazia e il possibile ricorso al Tar di Unipol) sarebbe ancora alla fase iniziale. Dopo il faccia a faccia di Palazzo Vecchio, la Fiorentina chiederà (e otterrà, a meno di ribaltoni che avrebbero del clamoroso) la proroga, che in pratica rinvierà la presentazione del progetto definitivo all’autunno prossimo.