La Fiorentina ha scelto ufficialmente l'area Mercafir! I viola parteciperanno alla task force col comune
Secondo quello che riporta il Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina ha ufficialmente scelto l'area Mercafir per la costruzione del nuovo stadio. Inoltre, la Fiorentina parteciperà al maniera contin...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 14:24
Secondo quello che riporta il Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina ha ufficialmente scelto l'area Mercafir per la costruzione del nuovo stadio. Inoltre, la Fiorentina parteciperà al maniera continuativa a tutte le riunioni insieme al comune. Invece è stato annunciato che la ristrutturazione del Franchi è ufficialmente tramontata.