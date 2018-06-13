Diego Della Valle: "Nuovo stadio? L'inizio dei lavori non dipende da noi. Vorrei tornare in Europa"
Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle ai microfoni di Radio Bruno ha espresso dichiarazioni in merito al nuovo stadio: "Il nuovo stadio? Noi siamo pronti e quando ce lo faranno fare lo facciam...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 08:54
Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle ai microfoni di Radio Bruno ha espresso dichiarazioni in merito al nuovo stadio: "Il nuovo stadio? Noi siamo pronti e quando ce lo faranno fare lo facciamo, non dipende da noi. Vorrei tornare al più presto in Europa. Lo dico da tifoso, e come tutti i tifosi ho questo pensiero..."