Diego Della Valle: "Nuovo stadio? L'inizio dei lavori non dipende da noi. Vorrei tornare in Europa"

Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle ai microfoni di Radio Bruno ha espresso dichiarazioni in merito al nuovo stadio: "Il nuovo stadio? Noi siamo pronti e quando ce lo faranno fare lo facciam...

A cura di Redazione Labaroviola 13 giugno 2018 08:54

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