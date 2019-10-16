I grossisti della Mercafir perplessi: "Per spostare il mercato non bastano cinque anni”

La Repubblica ha raccolto i pareri di alcuni grossisti che lavorano alla Mercafir, a riguardo della costruzione del nuovo stadio della zona. Questo è il commento di Guido Fanti, ex presidente dei gros...

La Repubblica ha raccolto i pareri di alcuni grossisti che lavorano alla Mercafir, a riguardo della costruzione del nuovo stadio della zona. Questo è il commento di Guido Fanti, ex presidente dei grossisti di Agof: “Sono tutte bischerate, il mercato non si può smembrare, è un polo. E per spostarlo non bastano 5 anni”