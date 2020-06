Allla trasmissione 30′ minuto ha parlato Uliveiri presidente dell’associazione italiana allenatori: “Io sono tifoso della Fiorentina, ma se non sono andato col cartello “io sto con Rocco” è perché se va via da Firenze non ci sto. Se dovesse portare lo stadio via dal comune di Firenze sarebbe uno scempio alla città. Mi dispiace che non ci si preoccupi del futuro del Franchi. Rimarrebbe il problema di che cosa farne, sarebbe un costo per la comunità e per i Fiorentini. Se Commisso andrà da altre parti, diventerò tifoso dei gobbi”