"Lo stadio nuovo della Fiorentina sarà pronto in cinque anni. Non possiamo deludere Commisso"

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi di Forza Italia ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina: "Lo stadio va fatto in 5 anni così come fatto in altre città italiane, basta chiedere al preside...

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi di Forza Italia ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina: "Lo stadio va fatto in 5 anni così come fatto in altre città italiane, basta chiedere al presidente Abodi del Credito sportivo. Il progetto che ad oggi presenta meno problemi burocratici, meno costi e dispendio di tempo è quello del restyling del Franchi. Puntiamo al buono senza per forza pretendere il meglio, la Fiorentina ha bisogno da troppo tempo di uno stadio moderno: si faccia prima possibile la gara di progettazione del nuovo stadio utilizzando le procedure semplificate previste dalla legge. Non possiamo permetterci di deludere il nuovo presidente della Fiorentina. Fratelli d'Italia accetta la sfida del sindaco Nardella e punteremo con forza sulle olimpiadi 2032 ma non si può distogliere l'attenzione sulla priorità dello stadio della Fiorentina”