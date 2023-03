Fiorentina alla Scuola Marescialli di Castello? La pista di atletica non può essere spostata

Scrive Goalist.it, in vista del restyling dell’Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina dovrà traslocare altrove e spunta una “soluzione interna” alla città, ovvero la Scuola dei Marescialli di Castello. Nel servizio di Toscana tv vengono dunque analizzati i diversi i pro ed i contro se la scelta dovesse ricadere su ciò. Attorno al campo da gioco c’è una pista di atletica dove si allenano gli atleti e non se ne parla di essere spostata o occupata dai tifosi per le partite della squadra viola.

