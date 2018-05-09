Dalla Spagna sicuri: Fiorentina sullo svincolato Guaita, portiere del Getafe. Meglio che riscattare Sportiello?

La voce era già circolata con insistenza nei giorni scorsi e, oggi, torva conferma anche sulle colonne del Mundo Deportivo: c’è anche la Fiorentina su Vicente Guaita, portiere del Getafe in scadenza d...

La voce era già circolata con insistenza nei giorni scorsi e, oggi, torva conferma anche sulle colonne del Mundo Deportivo: c’è anche la Fiorentina su Vicente Guaita, portiere del Getafe in scadenza di contratto (dal 30 giugno 2018). Secondo il quotidiano iberico, però, anche il Napoli ed il Crystal Palace sarebbero interessati alle prestazioni dell’estremo difensore spagnolo classe 1987. Che questo preluda ad una scarsa convinzione nei confronti dell'operato di Marco Sportiello e - quindi - del suo riscatto? Considerate le prestazioni dell'estremo difensore viola nelle ultime settimane, parrebbe strano vedere Guaita scalzarlo dai pali della porta gigliata.