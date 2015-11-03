Notizie Getafe Fiorentina

Dalla Spagna: "Jovic interessa a Real Oviedo e Getafe dopo essere rimasto svincolato dal Milan"
18 luglio 2025 14:40
Odriozola rischia di far perdere a tavolino il Real Madrid. Il suo ingresso in campo è irregolare
17 maggio 2023 16:48
Futuro in Spagna per Callejon? Duello tra Espanyol e Getafe per l'esterno svincolato dalla Fiorentina
23 giugno 2022 00:09
Callejon lascerà la Fiorentina a parametro zero. Per lo spagnolo pronto un contratto con il Getafe
20 giugno 2022 13:55
Dalla Spagna, la Fiorentina svincola Callejon. Possibile il ritorno a Madrid: c'è il Getafe
13 giugno 2022 19:24
Dalla Spagna, il Getafe vuole prendere Callejon a giugno a parametro zero ma guadagna troppo
02 febbraio 2022 18:25
Il Getafe non parte per Milano: "Non partiremo, la nostra salute vale di più di una partita di calcio. La Uefa prenda una decisione"
11 marzo 2020 13:21
La Spagna vieta i voli verso l'Italia. A rischio le partite di Inter e Roma in Europa League
10 marzo 2020 15:47
Riprende quota il nome di Guaita del Getafe, l'agente: "Stiamo trattando con Corvino"
06 giugno 2018 12:27
Dalla Spagna sicuri: Fiorentina sullo svincolato Guaita, portiere del Getafe. Meglio che riscattare Sportiello?
09 maggio 2018 12:19
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