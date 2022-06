Callejon sta per salutare la Fiorentina vivendo gli ultimi dieci giorni da giocatore viola. Come riporta La Nazione, dopo il club viola ha deciso di non rinnovarlo, la trattativa con il Getafe sta procedendo e il giocatore firmerà un contratto biennale. Non è escluso che a luglio lo spagnolo torni a Firenze per salutare gli ex compagni.

