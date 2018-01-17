Corvino vuole 5-6 milioni per Sanchez, ma il tweet del colombiano complica tutto. Il Getafe in pole...

La Nazione oggi in edicola afferma che dalla cessione di Sanchez dovranno entrare i soldi per prendere Soucek dello Slavia Praga. Circa 3-4 milioni sarebbe la cifra per portare in viola il ceco. Ma do...

La Nazione oggi in edicola afferma che dalla cessione di Sanchez dovranno entrare i soldi per prendere Soucek dello Slavia Praga. Circa 3-4 milioni sarebbe la cifra per portare in viola il ceco. Ma dopo il tweet delle scorse ore e la valutazione che ne fa del cartellino, sarà difficile ottenere dalla cessione di Sanchez i 5-6 milioni che il dg viola vorrebbe. La Liga lo cerca, col Getafe prima candidata. Ma incassare quella cifra sarà durissima per Corvino. Più probabile che la Fiorentina debba abbassare le pretese sul cartellino del colombiano ormai in rottura con il club viola.