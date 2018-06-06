Riprende quota il nome di Guaita del Getafe, l'agente: "Stiamo trattando con Corvino"

Vicente Guaita, portiere spagnolo attualmente in forza al Getafe, è seguito con attenzione dalla Fiorentina. La società gigliata, dopo la mancata conferma di Marco Sportiello, è infatti alla ricerca d...

Vicente Guaita, portiere spagnolo attualmente in forza al Getafe, è seguito con attenzione dalla Fiorentina. La società gigliata, dopo la mancata conferma di Marco Sportiello, è infatti alla ricerca di un nuovo estremo difensore e la scelta sembra essere caduta proprio sul trentunenne.

A conferma delle indiscrezioni, riportate da Lady Radio, ci sono anche le parole dell'agente del giocatore, Javier Coso Ruiz: "La Fiorentina è interessata a Guaita, ho già parlato con Corvino in passato. Adesso la situazione è in stand by, stiamo trattando. La Fiorentina è una grande squadra e mi piacerebbe come destinazione per Vicente".