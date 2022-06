Dalla Spagna, la Fiorentina svincola Callejon. Possibile il ritorno a Madrid: c’è il Getafe

Futuro in Spagna per Josè Maria Callejon? Stando a quanto riportatato da Rubén Canizarez sul proprio profilo Twitter, il Getafe si sarebbe fatto avanti per l’esterno spagnolo appena svincolato dalla Fiorentina. Ecco di seguito il tweet con la traduzione del giornalista spagnolo: “Il Getafe si è interessato a José Callejón. Il giocatore è libero dopo aver terminato il suo contratto con la Fiorentina. Buona predisposizione del Motrileño, che dopo dieci anni in Italia vuole tornare nella Liga e, se possibile, a Madrid, dove ha la sua residenza fissa e una casa di sua proprietà”

