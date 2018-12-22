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Dabo suona la carica: "Iniziamo a vincere anche in trasferta, oggi grande occasione per noi"

Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Milan: "Veniamo da un successo importante, come quello di una settimana fa c...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
22 dicembre 2018 14:31
Dabo suona la carica: "Iniziamo a vincere anche in trasferta, oggi grande occasione per noi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Milan: "Veniamo da un successo importante, come quello di una settimana fa contro l'Empoli. Dobbiamo sfruttare quel risultato: non sarà facile, ma oggi abbiamo una grande occasione. Dobbiamo iniziare a vincere anche in trasferta".

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