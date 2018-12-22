Dabo suona la carica: "Iniziamo a vincere anche in trasferta, oggi grande occasione per noi"

Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Milan: "Veniamo da un successo importante, come quello di una settimana fa c...

Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Milan: "Veniamo da un successo importante, come quello di una settimana fa contro l'Empoli. Dobbiamo sfruttare quel risultato: non sarà facile, ma oggi abbiamo una grande occasione. Dobbiamo iniziare a vincere anche in trasferta".