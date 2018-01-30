Bryan Dabo si presenta ai tifosi viola: indosserà la maglia numero 14

La prima giornata fiorentina di Bryan Dabo, il nuovo centrocampista della Fiorentina appena prelevato dal Saint-Etienne, sta volgendo al termine. Infatti, dopo l'arrivo in aeroporto in compagnia del p...

La prima giornata fiorentina di Bryan Dabo, il nuovo centrocampista della Fiorentina appena prelevato dal Saint-Etienne, sta volgendo al termine. Infatti, dopo l'arrivo in aeroporto in compagnia del padre, il francese si è sottoposto alle consuete visite mediche. Il venticinquenne, successivamente, è passato in sede per ultimare le pratiche burocratiche. Il nuovo acquisto viola ha anche scelto il numero di maglia che indosserà da qui al termine della stagione, ossia il 14, come testimoniato dalle foto scattate il compagnia di Giancarlo Antognoni.