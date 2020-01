Ecco cosa ha detto Alfredo Pedullà du Radio Bruno: “Cutrone è un’operazione che si può chiudere a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Duncan può essere uno dei nomi per il centrocampo viola. Saponara e Dabo sono in uscita dalla Fiorentina. Rispettivamente il Lecce e la Spal sono sulle loro tracce. Sottil rimarrà per giocarsi le sue carte, mentre Ranieri andrà a giocare in prestito. Il futuro di Pedro è legato al Gremio che vorrebbe chiudere l’operazione ma il giocatore preferirebbe approdare al Flamengo. Bonifazi è in uscita dal Torino però costa tantissimo. Juan Jesus non convince molto tecnicamente, è la quinta scelta della Roma e non gioca un minuto da settembre, meglio spendere soldi su un giocatore di prospettiva”.