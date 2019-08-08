Tre calciatori in uscita ancora da piazzare. Per Biraghi si attende solo la mossa dell'Inter
Secondo il Corriere Fiorentino, nei prossimi giorni la viola tornerà al lavoro per chiudere altre cessioni. Non ancora trovate soluzioni per Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Per Biraghi invece si aspetta...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 12:35
Secondo il Corriere Fiorentino, nei prossimi giorni la viola tornerà al lavoro per chiudere altre cessioni. Non ancora trovate soluzioni per Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Per Biraghi invece si aspetta soltanto la mossa dell'Inter.