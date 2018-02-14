E adesso Pioli pensa a Dabo-Falcinelli. Entrambi possono giocare contro l’Atalanta...
Tutti e due insieme? Chissà. Possibile, forse. E comunque mai dare niente per scontato perché attualmente l'impossibile non esiste: domenica a Bergamo potrebbe essere l’occasione buona per una maglia...
Tutti e due insieme? Chissà. Possibile, forse. E comunque mai dare niente per scontato perché attualmente l'impossibile non esiste: domenica a Bergamo potrebbe essere l’occasione buona per una maglia da titolare sia per Bryan Dabo che Diego Falcinelli. Con un paio di settimane di allenamenti in viola alle spalle e con Stefano Pioli alla ricerca di altre soluzioni tecnico-tattiche o di semplici risorse da buttare nella mischia, entrambi rappresentano un’opzione di scelta e l’Atalanta diventa un ghiotta occasione, riporta il Corriere dello Sport-Stadio. (…)