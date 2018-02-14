E adesso Pioli pensa a Dabo-Falcinelli. Entrambi possono giocare contro l’Atalanta...

Tutti e due insieme? Chissà. Possibile, forse. E comunque mai dare niente per scontato perché attualmente l'impossibile non esiste: domenica a Bergamo potrebbe essere l’occasione buona per una maglia...

A cura di Redazione Labaroviola 14 febbraio 2018 09:55

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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