Pedullà: "Dabo ha voluto fortemente la Fiorentina. Per Sanchez tentativi a vuoto, mentre Babacar..."

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Dabo? La volontà del giocatore è sempre stata quella di venire a Firenze. La Fiorentina l’ha pagato fra i 3 ed i 4 milioni di euro. E’ il ce...

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Dabo? La volontà del giocatore è sempre stata quella di venire a Firenze. La Fiorentina l’ha pagato fra i 3 ed i 4 milioni di euro. E’ il centrocampista che avrebbero preso a prescindere da Sanchez".

Prosegue proprio sulla situazione del colombiano: "I tentativi che fino ad ora sono stati fatti dagli altri club per il colombiano sono andati a vuoto".

E su Babacar: "Sul fronte uscite, da ieri, c’è il Sassuolo su Babacar: si tratta di un’operazione che non è legata al futuro di Politano. Il ruolo è quello di Falcinelli e Matri: il primo, in particolare, non è contento. Sono due le squadre che in questo momento possono spendere in Italia: l’Udinese ed il Sassuolo".