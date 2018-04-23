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Badelj forza i tempi ed è pronto al rientro. Già in campo contro il Napoli?

Pioli aveva già parlato in conferenza delle condizioni del croato Badelj: “La sua guarigione sta procedendo speditamente ma sarà decisiva la prossima settimana (questa per intendersi ndr). Spero sia d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2018 09:57
Badelj forza i tempi ed è pronto al rientro. Già in campo contro il Napoli? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Pioli aveva già parlato in conferenza delle condizioni del croato Badelj: “La sua guarigione sta procedendo speditamente ma sarà decisiva la prossima settimana (questa per intendersi ndr). Spero sia disponibile per la sfida col Napoli“.
Il croato sta forzando i tempi e un utilizzo nella sfida super delicata contro il Napoli non è un'ipotesi da scartare. In settimana ci sarà un test importante per il giocatore che ancora non è riuscito a calciare in porta con la gamba infortunata in Nazionale. Dovesse superarlo, ecco che Pioli sarà subito pronto a rilanciarlo in campo, anche perché non ci sarà Dabo che verrà squalificato dal giudice sportivo.

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