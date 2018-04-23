Badelj forza i tempi ed è pronto al rientro. Già in campo contro il Napoli?

Pioli aveva già parlato in conferenza delle condizioni del croato Badelj: “La sua guarigione sta procedendo speditamente ma sarà decisiva la prossima settimana (questa per intendersi ndr). Spero sia d...

Pioli aveva già parlato in conferenza delle condizioni del croato Badelj: “La sua guarigione sta procedendo speditamente ma sarà decisiva la prossima settimana (questa per intendersi ndr). Spero sia disponibile per la sfida col Napoli“.

Il croato sta forzando i tempi e un utilizzo nella sfida super delicata contro il Napoli non è un'ipotesi da scartare. In settimana ci sarà un test importante per il giocatore che ancora non è riuscito a calciare in porta con la gamba infortunata in Nazionale. Dovesse superarlo, ecco che Pioli sarà subito pronto a rilanciarlo in campo, anche perché non ci sarà Dabo che verrà squalificato dal giudice sportivo.