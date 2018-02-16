Falcinelli e Dabo si candidano per la maglia da titolare a Bergamo. Simeone e Benassi in panchina?

L'ora di Falcinelli e Dabo sembra finalmente arrivata. A Bergamo potrebbero essere titolari al posto di Simeone e Benassi..

La doppia novità dovrebbe chiamare in causa i due nuovi acquisti del mercato di gennaio, Dabo e Falcinelli. I due sono pronti e scalpitano, Pioli potrebbe mandarli in campo dall’inizio a Bergamo. Come riportato dal quotidiano La Nazione, Dabo potrebbe far stare in panchina uno tra Veretout e Badelj, sempre utilizzati fino a ora. Falcinelli invece al posto di Thereau o di Simeone.

Secondo Il Corriere dello Sport – Stadio invece, Dabo potrebbe sostituire Benassi in mediana, mentre Falcinelli potrebbe giocare in coppia con Simeone, magari con un trequartista alle spalle con Thereau o Chiesa, provato da Pioli nelle scorse settimane.