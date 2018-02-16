Bucchioni: "Della Valle scontenti dell'operato di Corvino. Troppi soldi buttati via."

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu:" C’è bisogno che Diego Della Valle riprenda in mano la situazione. La sconfitta col Verona è stato come uno schiaffo che ha risvegliato Diego pe...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu:" C’è bisogno che Diego Della Valle riprenda in mano la situazione. La sconfitta col Verona è stato come uno schiaffo che ha risvegliato Diego perchè il ridimensionamento che era stato preventivato è stato troppo drastico, la Fiorentina 11esima in classifica non compete a Firenze, ai tifosi ma neanche agli stessi Della Valle.Le analisi vanno fatte, questa squadra l’ha costruita Corvino spendendo 100 milioni e non credo che i Della Valle siano contenti dei suoi tre mercati, dll'estate 2016 non si è salvato nientw e la scorsa estate sono stati comprati alcuni giocatori improponibili. Anche da Pioli forse ci si aspettava qualcosa di più, anche se la squadra è modesta. Se davvero vuoi fare un rilancio importante, c’è da ridiscutere tutto.