Della Valle, quattro motivi per tornare: ecco come può rinascere il rapporto con la Fiorentina
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola: "Quattro punti per riavvicinarsi a Firenze. Della Valle e la Fiorentina, un rapporto che può rinascere". Ecco dunque un elenco di quattro argomenti conc...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2018 10:26
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola: "Quattro punti per riavvicinarsi a Firenze. Della Valle e la Fiorentina, un rapporto che può rinascere". Ecco dunque un elenco di quattro argomenti concreti per un riavvicinamento fra le parti: a partire dal lavoro che Cognigni fa per il nuovo stadio, la realizzazione del nuovo centro sportivo per il settore giovanile fino al varo della nuova fase relativa alla squadra e a tutti gli aspetti tecnici e infine la comunicazione del ritorno ufficiale al comando del club.