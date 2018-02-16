Labaro Viola

Della Valle, quattro motivi per tornare: ecco come può rinascere il rapporto con la Fiorentina

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola: "Quattro punti per riavvicinarsi a Firenze. Della Valle e la Fiorentina, un rapporto che può rinascere". Ecco dunque un elenco di quattro argomenti conc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2018 10:26
Della Valle, quattro motivi per tornare: ecco come può rinascere il rapporto con la Fiorentina - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Rassegna Stampa
Fiorentina
Della Valle
Viola
Condividi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola: "Quattro punti per riavvicinarsi a Firenze. Della Valle e la Fiorentina, un rapporto che può rinascere". Ecco dunque un elenco di quattro argomenti concreti per un riavvicinamento fra le parti: a partire dal lavoro che Cognigni fa per il nuovo stadio, la realizzazione del nuovo centro sportivo per il settore giovanile fino al varo della nuova fase relativa alla squadra e a tutti gli aspetti tecnici e infine la comunicazione del ritorno ufficiale al comando del club.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok