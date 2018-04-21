Fiorentina in dieci dopo appena mezz'ora, Irrati mostra il secondo giallo a Dabo

La Fiorentina, come già accaduto nell'ultima partita di campionato giocata contro la Lazio, sarà nuovamente costretta a giocare una larga porzione del match in inferiorità numerica. Infatti, se contro...

La Fiorentina, come già accaduto nell'ultima partita di campionato giocata contro la Lazio, sarà nuovamente costretta a giocare una larga porzione del match in inferiorità numerica. Infatti, se contro i biancocelesti fu Marco Sportiello a dover lasciare anzitempo il terreno di gioco, oggi la stessa sorte tocca a Bryan Dabo. Il francese è stato da prima ammonito per un intervento scomposto su Missiroli e, successivamente, per un lieve contatto con Berardi. Il direttore di gara pistoiese, tuttavia, non ha avuto dubbi e non ha esitato ad espellere il centrocampista viola.