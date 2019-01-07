Labaro Viola

Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sul mercato in uscita della Viola. Evidenziando che, così come Eysseric, anche Dabo sembra destinato a tornare in patria. Corvino è pronto a rispedire entramb...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
07 gennaio 2019 08:44
Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Repubblica
Eysseric
Dabo
Condividi

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sul mercato in uscita della Viola. Evidenziando che, così come Eysseric, anche Dabo sembra destinato a tornare in patria. Corvino è pronto a rispedire entrambi in Francia, perché non hanno mai convinto fino in fondo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok