Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo
La Repubblica in edicola oggi si sofferma sul mercato in uscita della Viola. Evidenziando che, così come Eysseric, anche Dabo sembra destinato a tornare in patria. Corvino è pronto a rispedire entramb...
A cura di Paolo Lazzari
07 gennaio 2019 08:44
La Repubblica in edicola oggi si sofferma sul mercato in uscita della Viola. Evidenziando che, così come Eysseric, anche Dabo sembra destinato a tornare in patria. Corvino è pronto a rispedire entrambi in Francia, perché non hanno mai convinto fino in fondo.