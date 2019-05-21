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Il mister Paulo Duarte convoca Dabo in nazionale del Burkina Faso. L'amichevole si giochera' a Marbella

Bryan Dabo, il centrocampista della viola è stato convocato dal mister Paulo Duarte del Burkina Faso l’amichevole contro il Congo che si disputera' domenica 9 giugno 2019 a Marbella in Spagna.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2019 20:23
Il mister Paulo Duarte convoca Dabo in nazionale del Burkina Faso. L'amichevole si giochera' a Marbella - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Bryan Dabo, il centrocampista della viola è stato convocato dal mister Paulo Duarte del Burkina Faso l’amichevole contro il Congo che si disputera' domenica 9 giugno 2019 a Marbella in Spagna.

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