Il mister Paulo Duarte convoca Dabo in nazionale del Burkina Faso. L'amichevole si giochera' a Marbella
Bryan Dabo, il centrocampista della viola è stato convocato dal mister Paulo Duarte del Burkina Faso l’amichevole contro il Congo che si disputera' domenica 9 giugno 2019 a Marbella in Spagna.
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2019 20:23
Bryan Dabo, il centrocampista della viola è stato convocato dal mister Paulo Duarte del Burkina Faso l’amichevole contro il Congo che si disputera' domenica 9 giugno 2019 a Marbella in Spagna.