Notizie Burkina Faso Fiorentina

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Dabo resta in panchina nella gara del Burkina Faso contro il Sudan. In attesa della convocazione di Montella

17 novembre 2019 16:42

Il mister Paulo Duarte convoca Dabo in nazionale del Burkina Faso. L'amichevole si giochera' a Marbella

21 maggio 2019 20:23

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