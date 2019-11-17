Dabo resta in panchina nella gara del Burkina Faso contro il Sudan. In attesa della convocazione di Montella
Il Burkina Faso ha vinto 2-0 contro il Sudan del Sud. Ma il centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, si è solamente accomodato in panchina. Dabo però è comunque sceso in campo più di ottanta minut...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 16:42
Il Burkina Faso ha vinto 2-0 contro il Sudan del Sud. Ma il centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, si è solamente accomodato in panchina. Dabo però è comunque sceso in campo più di ottanta minuti nella precedente partita di qualche giorno fa con l’Uganda, in attesa di sapere se Montella lo convocherà contro l'Hellas Verona.