Notizie Dabo Fiorentina Fiorentina

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Bryan Dabo su Instagram: "Firenze ci vediamo presto"

14 agosto 2020 21:30

Dabo resta in panchina nella gara del Burkina Faso contro il Sudan. In attesa della convocazione di Montella

17 novembre 2019 16:42

Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"

06 luglio 2019 18:31

Il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo è stato suggerito al Fenerbahce in Turchia

01 luglio 2019 21:16

Dabo, l'ex compagno di Veretout dice sì: l'offerta viola in milioni di euro...

27 gennaio 2018 09:48

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