Dabo, l'ex compagno di Veretout dice sì: l'offerta viola in milioni di euro...

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport–Stadio, se Tomas Soucek è il profilo che piace di più, l’altro nome che interessa molto è quello di Bryan Dabo del Saint Etienne. Lo Slavia Praga con...

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport–Stadio, se Tomas Soucek è il profilo che piace di più, l’altro nome che interessa molto è quello di Bryan Dabo del Saint Etienne. Lo Slavia Praga continua a fare muro per il 3 milioni più bonus offerti dai viola, e vorrebbero rinnovare il contratto al giocatore per scatenare l’asta in estate, mentre per il francese classe ’92 si potrebbe chiudere tra lunedì e martedì. Centrocampista o addirittura difensore centrale, la scorsa stagione ha giocato a fianco di Veretout, e sulle sue tracce c’è anche l’Olimpyacos. Per Dabo l’offerta dovrà essere un po’ più sostanziosa: almeno 4-5 milioni, a cui si potranno aggiungere bonus ad obiettivo.