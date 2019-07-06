Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"
Al primo allenamento della squadra della Fiorentina i tifosi hanno subito iniziato a contestare il centrocampista francese Jordan Veretout. I sostenitori viola gli hanno urlato "Buffone" e il classico...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 18:31
Al primo allenamento della squadra della Fiorentina i tifosi hanno subito iniziato a contestare il centrocampista francese Jordan Veretout. I sostenitori viola gli hanno urlato "Buffone" e il classico: "Cosa sei venuto a fare?".
Il giocatore è rimasto comunque tranquillo continuando ad allenarsi con il compagno Bryan Dabo.