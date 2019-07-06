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Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"

Al primo allenamento della squadra della Fiorentina i tifosi hanno subito iniziato a contestare il centrocampista francese Jordan Veretout. I sostenitori viola gli hanno urlato "Buffone" e il classico...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 18:31
Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Al primo allenamento della squadra della Fiorentina i tifosi hanno subito iniziato a contestare il centrocampista francese Jordan Veretout. I sostenitori viola gli hanno urlato "Buffone" e il classico: "Cosa sei venuto a fare?".

Il giocatore è rimasto comunque tranquillo continuando ad allenarsi con il compagno Bryan Dabo.

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