Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"

Al primo allenamento della squadra della Fiorentina i tifosi hanno subito iniziato a contestare il centrocampista francese Jordan Veretout. I sostenitori viola gli hanno urlato "Buffone" e il classico...

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2019 18:31

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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