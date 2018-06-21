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Dabo suona la carica: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina in questa stagione"

Il centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, oggi in vacanza a riposo in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni del giornale francese LeProgres, dove in un'anticipazione rilanciata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 09:28
Dabo suona la carica: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina in questa stagione" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo
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Il centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, oggi in vacanza a riposo in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni del giornale francese LeProgres, dove in un'anticipazione rilanciata dal giornale ha dichiarato: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina nella prossima stagione".

Ambizione, muscoli, corsa e grinta. Il francesce suona la carica.

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