Dabo suona la carica: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina in questa stagione"
Il centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, oggi in vacanza a riposo in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni del giornale francese LeProgres, dove in un'anticipazione rilanciata...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 09:28
Il centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, oggi in vacanza a riposo in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni del giornale francese LeProgres, dove in un'anticipazione rilanciata dal giornale ha dichiarato: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina nella prossima stagione".
Ambizione, muscoli, corsa e grinta. Il francesce suona la carica.