Tuttosport, la Fiorentina vuole Pjaca e fa restare a Firenze Chiesa con rinnovo di contratto

La Fiorentina vuole Pjaca. Chiesa non si tocca. Questo è quanto riporta Tuttosport, la società viola è convinta di riuscire a trattenere Federico Chiesa e vuole arrivare a Marco Pjaca, così da formare...

La Fiorentina vuole Pjaca. Chiesa non si tocca. Questo è quanto riporta Tuttosport, la società viola è convinta di riuscire a trattenere Federico Chiesa e vuole arrivare a Marco Pjaca, così da formare, per la prossima stagione, un tridente delle meraviglie chiuso da Giovanni Simeone. Della Valle si è detto tranquillo sulla situazione del talentino viola e sta rispedendo al mittente ogni offerta che gli è arrivata per il figlio d’arte. La voglia è quella di resistere e poi magari prolungare anche il contratto del calciatore fino al 2023. Poi tutto sull’esterno della Juventus e sullo sfondo De Paul dell’Udinese come alternativa.