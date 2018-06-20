Labaro Viola

Viviano torna alla Fiorentina? No, domani firmerà con lo Sporting Lisbona. I dettagli dell'accordo

Emiliano Viviano non aspetta più il Parma. Decisione maturata dopo il summit del pomeriggio, che vi avevamo raccontato. Domani l’esperto portiere volerà a Lisbona per gli accordi definitivi. Lo Sporti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 00:43
Viviano torna alla Fiorentina? No, domani firmerà con lo Sporting Lisbona. I dettagli dell'accordo - Viviano
Viviano
Calciomercato
Fiorentina
Sampdoria
Viviano
Sporting Lisbona
Condividi

Emiliano Viviano non aspetta più il Parma. Decisione maturata dopo il summit del pomeriggio, che vi avevamo raccontato. Domani l’esperto portiere volerà a Lisbona per gli accordi definitivi. Lo Sporting propone due anni più opzione da oltre 1 milione netto a stagione. Viviano vorrebbe convertire l’opzione in un terzo anno comodo per apporre il nero su bianco. Ma ormai siamo ai dettagli: la Samp incasserà 2 milioni per il trasferimento dell’ormai ex numero uno blucerchiato e nel frattempo il club di Ferrero per la porta pensa a Sportiello, reduce dall’esperienza con la Fiorentina.

Alfredopedullà.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok