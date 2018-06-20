Viviano torna alla Fiorentina? No, domani firmerà con lo Sporting Lisbona. I dettagli dell'accordo

Emiliano Viviano non aspetta più il Parma. Decisione maturata dopo il summit del pomeriggio, che vi avevamo raccontato. Domani l’esperto portiere volerà a Lisbona per gli accordi definitivi. Lo Sporti...

Emiliano Viviano non aspetta più il Parma. Decisione maturata dopo il summit del pomeriggio, che vi avevamo raccontato. Domani l’esperto portiere volerà a Lisbona per gli accordi definitivi. Lo Sporting propone due anni più opzione da oltre 1 milione netto a stagione. Viviano vorrebbe convertire l’opzione in un terzo anno comodo per apporre il nero su bianco. Ma ormai siamo ai dettagli: la Samp incasserà 2 milioni per il trasferimento dell’ormai ex numero uno blucerchiato e nel frattempo il club di Ferrero per la porta pensa a Sportiello, reduce dall’esperienza con la Fiorentina.

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