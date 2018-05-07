Parisi sulla "colonia francese": "Veretout top, Dabo crescerà ancora. Eysseric? Lo confermerei perché ha talento"

Il procuratore Fabio Parisi ha parlato della "colonia francese" in maglia viola, in prospettiva della prossima sessione di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è riuscita ad uscire...

Il procuratore Fabio Parisi ha parlato della "colonia francese" in maglia viola, in prospettiva della prossima sessione di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è riuscita ad uscire benissimo da un momentaccio, continuando con il lavoro quotidiano impostato da Pioli: adesso è in piena corsa per l’Europa. Il risultato di ieri a Genova, in questo senso, è molto significativo. Veretout? Ha assimilato in fretta la filosofia di Pioli e sta facendo benissimo in questa stagione. Dabo? Vedrete che nella prossima stagione crescerà ancora. Eysseric? Secondo me merita una seconda possibilità, perché se non altro ha talento”.