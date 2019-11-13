La Nazione, Pradè a breve avvierà contatti con Eysseric e Dabo. Mentre Thereau e Cristoforo...

Secondo quanto riportato da La Nazione gli esuberi della Fiorentina Eysseric e Dabo saranno a breve chiamati dal direttore sportivo Pradè per arrivare insieme ad una soluzione finale. La cessione in p...

Secondo quanto riportato da La Nazione gli esuberi della Fiorentina Eysseric e Dabo saranno a breve chiamati dal direttore sportivo Pradè per arrivare insieme ad una soluzione finale. La cessione in prestito è la via più semplice da intraprendere. Infine il centrocampista Cristoforo potrebbe rimanere ancora a Firenze, come il francese Thereau che se non rescinderà il suo contratto arriverà alla scadenza il prossimo 30 giugno.