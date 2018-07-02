Lafont: “Darò tutto per questa maglia, voglio crescere insieme alla squadra. Sono in un grande club”
Il neo acquisto della Fiorentina, Alban Lafont ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Violachannel, sito ufficiale viola. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:“Sono contento di far parte di...
Il neo acquisto della Fiorentina, Alban Lafont ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Violachannel, sito ufficiale viola. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:
“Sono contento di far parte di questo grande club, le visite sono andate bene e a poco a poco prenderò gli automatismi ed i riferimenti. Dabo mi ha assicurato che mi troverò bene qui: ci sono molti francesi e giocatori forti, mi ambienterò facilmente. Darò tutto per questa maglia, voglio crescere personalmente ed aiutare la squadra a progredire. Grazie a tutti, forza viola!”