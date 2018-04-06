Dabo: “Pioli grande cuore. Qui tutti parlano con tutti, al di là della lingua"

Ecco una parte dell'intervista di Bryan Dabo al Corriere dello Sport – Stadio: Pioli? «Vuole una squadra aggressiva, ha un cuore grande: parla soprattutto con chi rimane in panchina. Anche la squadra...

Ecco una parte dell'intervista di Bryan Dabo al Corriere dello Sport – Stadio:

Pioli? «Vuole una squadra aggressiva, ha un cuore grande: parla soprattutto con chi rimane in panchina. Anche la squadra non è una squadra normale. Tutti parlano con tutti, al di là dalla lingua. Siamo davvero una famiglia. E’ la prima volta che gioco in una squadra così e non è il primo club in cui gioco. ».

Il momento più difficile è stato senza dubbio la scomparsa di Davide Astori. «E' stato lui il primo ad accogliermi. Al mattino, quando arrivavo al centro sportivo, era sempre la prima persona che incontravo: mi dava incoraggiamenti, anche per il mio studio dell’italiano. Quando Pioli ci ha dato questa terribile notizia è stato devastante. Era un ragazzo perfetto».

In Futuro? Vuole rimanere a Firenze? Sui trofei? «Sì, sicuramente. E’ una realtà perfetta, oltre ad essere una grande opportunità. So che vincere lo scudetto è praticamente impossibile, quindi dico che mi piacerebbe vincere la prossima Coppa Italia».